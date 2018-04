Jason Derulo atua a 9 de agosto no Meo Sudoeste

Jason Derulo é o autor do tema "Colors", a música oficial do Mundial na Rússia, e será uma das músicas que vai levar à Zambujeira do Mar, no dia 9 de agosto.

O músico de 28 anos tinha apenas oito quando escreveu a primeira canção. Em 2009 editou o single de estreia e começou a colaborar com nomes como Lil Wayne ou Pitbull.

Já em 2018, Jason Derulo editou o disco "777". É deste trabalho que saiu a canção Colors, que levará ao festival que se realiza de 7 a 11 de agosto.