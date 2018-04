Músicos formam banda "Paião" em homenagem ao artista que morreu há 30 anos

João Pedro Coimbra, dos Mesa, Nuno Figueiredo, Via e Jorge Benvinda, dos Virgem Suta, e Marlon, dos Azeitonas formam a banda que já tem um concerto de estreia marcado para o início de maio. Os Paião atuam no dia 6, na Praça do Comércio, em Lisboa.



Entre os temas que vão ser apresentados está "Pó de Arroz", uma das composições icónicas de Carlos Paião, que morreu em 1988 aos 30 anos.