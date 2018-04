Morreu o fundador do festival "Burning Man", Larry Harvey, aos 70 anos

Harvey inventou o "Burning Man" - celebração do solstício de verão - numa praia de São Francisco, em 1986, evento que se mudou, em 1992, para Black Rock City, no deserto do Nevada, no qual marcam presença dezenas de milhares de participantes de todo o mundo durante uma semana, sendo um dos mais mediáticos festivais norte-americanos.

Segundo a agência de notícias norte americana AP, Larry Harvey morreu no sábado depois de ter sofrido um ataque cardíaco, a 04 de abril, dia em que foi hospitalizado.

Cerca de 70.000 pessoas de todo o mundo concentram-se, todos os anos, no mês de agosto, na cidade de Reno, para uma celebração que dura uma semana, durante a qual os participantes são incentivados a construir uma comunidade, a procurar e a buscar o que lhes interessa, num ambiente de respeito mútuo.

No último dia do festival é queimada uma escultura de madeira representando um homem -- daí o nome do festival, "Burning Man" (homem a arder).

Lusa