Aberto procedimento de classificação do Teatro Sá da Bandeira, do Porto

De acordo com o anúncio, que tem data de 16 de março mas só hoje foi publicado, o Sá da Bandeira, agora "em vias de classificação", beneficia "automaticamente de uma zona geral de proteção de 50 metros, contados a partir dos seus limites externos".

A lei estabelece que "um bem considera-se em vias de classificação a partir da notificação ou publicação do ato que determine a abertura do respetivo procedimento (...), no prazo máximo de 60 dias úteis após a entrada do respetivo pedido".

A 29 de janeiro, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou a intenção de classificar o Teatro Sá da Bandeira, podendo assim não vir a ser comprado pela autarquia, que manifestou direito de preferência em 2017.

Em 22 de fevereiro, em reunião pública do executivo, a câmara aprovou por unanimidade a abertura de um período de 20 dias de discussão pública para "reconhecimento e proteção" do Teatro Sá da Bandeira, entre outros estabelecimentos.

Esta proposta foi feita ao abrigo da lei n.º 42 de 2017, que estabelece o regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local.

Em junho do ano passado, o anterior executivo autárquico aprovou por unanimidade que a câmara exercesse o direito de preferência para compra do Sá da Bandeira, a mais antiga sala de espetáculos do Porto, por 2,1 milhões de euros, estando esta condicionada a visto prévio do Tribunal de Contas (TdC).

Lusa