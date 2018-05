Cinema evoca Eusébio antes de ser uma estrela

A poucos dias do arranque da 71ª edição do Festival de Cannes, o Cartaz de Cinema antecipa dois dos seus títulos: “Todos lo Saben”, do iraniano Asghar Farhadi, filme de abertura do certame, e a superprodução “Han Solo: Uma História de Star Wars”, apresentada extra-concurso.

Nas estreias, a principal novidade da semana é o filme português “Ruth”, uma realização de António Pinhão Botelho que aborda a odisseia de Eusébio quando, no começo dos anos 60, viajou de Lourenço Marques para Lisboa (“escondido” pelo nome Ruth). São memórias futebolísticas e sociais de um Portugal bem diferente — com Igor Regalla no papel central.

Arnold Schwarzenegger está de volta aos ecrãs com a reposição, agora em 3D, de “Exterminador Implacável 2”. Datado de 1991, o filme de James Cameron é uma referência fundamental na evolução das aventuras futuristas e também nas técnicas de efeitos especiais.

“Detroit”, de Kathryn Bigelow, ficou como um dos momentos altos da produção americana de 2017. Já disponível em DVD, o filme evoca os motins de 1967 naquela cidade americana, numa paisagem social e política contaminada por muitas formas de racismo.

* Banda sonora: “Os Rapazes Não Choram” (1999), de Kimberly Peirce

> “She’s Got a Way”, The Smithereens