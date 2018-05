Festival SBSR prepara concerto de homenagem a Zé Pedro

O concerto "Who the f*ck is Zé Pedro" está marcado para 19 de julho, o segundo dia da edição deste ano do Super Bock Super Rock (SBSR), no Parque das Nações, em Lisboa, segundo a promotora Música no Coração.

Além de Manuela Azevedo, Carlão e João Pedro Pais, participam no espetáculo Rui Reininho, Tomás Wallenstein, Paulo Gonzo, os Ladrões do Tempo e os Palma's Gang, dois dos grupos nos quais Zé Pedro militou.

Em palco, os músicos estarão acompanhados por uma banda formada por António Reis Colaço (sobrinho de Zé Pedro), Fred Ferreira (filho de Kalú), João Nascimento (filho de Gui), Joel Cabeleira (sobrinho de João Cabeleira), Marco Nunes (sobrinho de Kalú), Sebastião e Vicente Santos (filhos de Tim) e Nuno Espírito Santo.Zé Pedro, fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés, morreu a 30 de novembro passado, aos 61 anos.

Os Xutos & Pontapés, que integram Tim, Kalú, Gui e João Cabeleira, decidiram continuar ativos e estão a finalizar um novo álbum, intitulado "Duro", ainda sem data de edição.

Lusa