Academia sueca decide não entregar Nobel da Literatura este ano

Última atualização às 8:45

A Fundação Nobel já tinha admitido esta possibilidade de adiar a atribuição do Prémio, facto confirmado esta manhã.

O Nobel da literatura referente a 2018 será atribuído no próximo ano.

No final do mês passado, a escritora Sara Stridsberg juntou-se ao grupo de sete membros da Academia Sueca que renunciaram ao cargo, na sequência do escândalo divulgado em novembro pelo Dagens Nyheter.

O jornal publicou denúncia anónima de 18 mulheres relativa a abusos e agressões sexuais, contra Jean-Claude Arnault, ldramaturgo com ligações à academia através do seu clube literário e casado Katarina Frostenson, membri da Academia.