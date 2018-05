Shawn Mendes com concerto marcado para 2019 em Lisboa

O artista, de ascendência portuguesa, prepara uma nova digressão por salas para a primavera de 2019, que passará a 28 de março pelo Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 18.

O motivo desta terceira digressão mundial de Shawn Mendes - que conta com pelo menos 56 concertos - será o terceiro álbum de originais, homónimo, que sai no dia 25 deste mês.

O anúncio deste concerto em Lisboa foi feito com quase um ano de antecedência e uns meses antes de Shawn Mendes se apresentar no festival Meo Sudoeste, a 11 de agosto, perto da Zambujeira do Mar.

Fenómeno da música pop, 'multiplatinado' e com uma larga legião de fãs, Shawn Mendes nasceu no Canadá, em agosto de 1998, é filho de pai português e mãe inglesa e tornou-se conhecido em 2013, ao colocar vídeos na Internet com versões de canções.

Um ano depois assinou contrato com a editora Island Records e lançou o tema "Life of the Party". Tinha 15 anos e tornou-se no artista mais novo a entrar na tabela da Billboard, dos 25 músicos que mais venderam um single de estreia.

É autor dos álbuns "Handwritten" (2014) e "Illuminate" (2016), que apresentou em duas ocasiões no Altice Arena, em Lisboa, em 2016 e 2017."There's nothing holdin'me back", "Stitches" e "Mercy" são três das músicas mais conhecidas de Shawn Mendes.

Lusa