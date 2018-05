Caetano Veloso e Salvador ensaiam "Amar pelos Dois" para a final da Eurovisão

No ambiente informal do restaurante da mãe de Salvador Sobral, os músicos dão voz ao tema vencedor do Festival da Eurovisão do ano passado.

Luísa Sobral e Janeiro, concorrente escolhido por Salvador para participar este ano no Festival da Canção, também estiveram presentes no ensaio.

Num vídeo publicado no Facebook, Caetano Veloso partilhou o momento com os seus fãs.

No ano passado, quando Salvador Sobral representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção de 2017, em Kiev, o músico brasileiro manifestou publicamente o seu apoio ao cantor de "Amar pelos Dois": “Quero que o Salvador Sobral ganhe, ele é bom demais.”