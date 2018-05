Os 26 países que vão subir ao palco na final da Eurovisão

Portugal, por ser o país anfitrião, teve entrada direta na final, com a canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura. Além de Portugal, também Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e França (os países do chamado grupo dos 'Big 5') não tiveram que competir nas semifinais, nas quais foram apurados os restantes 20 países.

Rafael Marchante

Na primeira semifinal, que decorreu na terça-feira na Altice Arena, no Parque das Nações, passaram à final Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda, na segunda, que decorreu na quinta-feira no mesmo local, passaram Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda.

Pelo caminho ficaram as canções da Suíça, Bielorrússia, Arménia, Bélgica, Croácia, Islândia, Azerbaijão, Grécia, Macedónia, Roménia, São Marino, Rússia, Geórgia, Polónia, Malta, Letónia e Montenegro.

Pedro Nunes

O vencedor será o país que reunir maior pontuação, que é atribuída pelos espetadores de cada país, através de televoto, e por júris nacionais dos 43 países que participam na edição deste ano.

A avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, dedicado ao concurso, e consultada pela Lusa às 23:45 de quinta-feira, este ano o vencedor será o Chipre, com a canção "Fuego", interpretada por Eleni Foureira.

Rafael Marchante

A essa hora, em segundo lugar estava Israel, com Netta e "Toy", que entre 16 de março e segunda-feira ocupou o primeiro lugar, e em terceiro lugar a Lituânia com Ieva Zasimauskaite e o tema "When we're old". Portugal ocupava o 22.º lugar das preferências dos apostadores.

No entanto, quando no 'site' eurovisionworld.com é perguntado aos internautas quem irá vencer o festival, pelas 23:45 de quinta-feira, Israel surgia em primeiro lugar, com 21%, o Chipre em segundo, com 11%, e Portugal em terceiro, com 7%.

Rafael Marchante

No sábado, além de Cláudia Pascoal e Isaura, haverá outros portugueses em competição. Do coro que acompanha o concorrente da Áustria, Cesár Sampson, fazem parte os portugueses Ricardo Soler e Kiko Pereira. A final está marcada para as 20:00 e será exibida em Portugal na RTP1. A RTP irá ainda emitir para todo o mundo através da RTP Internacional.

Além disso, a cerimónia tem transmissão garantida nos 43 países que participam no concurso e, de acordo com a organização, "foram também vendidos direitos de transmissão para os Estados Unidos da América e a China". Tudo somando, a organização estima que a final tenha "um potencial de 200 milhões de telespectadores".

Entretanto, na quinta-feira, a organização anunciou a cessação "com efeitos imediatos" do acordo para transmissão do concurso na China, depois de o canal que detinha os direitos (Hunan TV, também conhecido como Mango TV) ter censurado duas canções na semifinal de terça-feira, a da Albânia, por o cantor ter tatuagens, e a da Irlanda, por se tratar de um tema que descreve uma relação homossexual.

Durante a final, além dos 26 países em competição, irão atuar o vencedor do ano passado, Salvador Sobral, com Caetano Veloso, acompanhados por Júlio Resende ao piano, as fadistas Ana Moura e Mariza, a dupla Beatbombers, campeões mundiais de 'scratch', e 'Som de Lisboa', que junta Branko, Mayra Andrade, Sara Tavares e Dino D'Santiago e "terá como pedra de toque a lusofonia e a fusão das suas mais diversas sonoridades com a música eletrónica".

Lusa