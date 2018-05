Quadro de Picasso que iria a leilão está danificado

O quadro deverá ser agora restaurado, mas a leiloeira Christie's não indicou se irá trazê-la novamente a leilão.

Com o quadro de Picasso fora do leilão, mantêm-se em foco outras obras valiosas, como o quadro de Vincent Van Gogh "Vue de l'asile et de la Chapelle de Saint-Rémy", com estimativa de 29 milhões de euros, que foi propridade da atriz Elisabeth Taylor durante 50 anos, e "Suprematist Composition", do artista vanguardista russo Kazimir Malevich, pintado em 1916, vendido em 2008 por 50 milhões de euros.

"Le Marin", pintado en 1943, era uma das estrelas do leilão de arte moderna que a leiloeira Christie's realiza hoje.

De acordo com os especialistas, o quadro poderá ser um autorretrato de Picasso devido às parecenças da figura da peça, propriedade do magnata dos casinos Steve Wynn.

Com Lusa