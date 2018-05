Costa anuncia mais autonomia financeira para museus em 2019

No final, registou o investimento que tem sido feito na área nos últimos anos. Por um lado com dois novos espaços em construção: a conclusão do Palácio da Ajuda e o Museu da Resistência no Forte de Peniche. Por outro com a aquisição de obras para coleções nacionais.

Para António Costa, com a descentralização a avançar e condições no orçamento, é tempo de dar mais autonomia à gestão dos museus.