Ir ao museu sem pagar? Aproveite hoje e amanhã

De acordo com este organismo, os dois eventos - de entrada gratuita nos museus, palácios e monumentos tutelados, com algumas exceções - vão envolver um total de 88 espaços museológicos, com mais de 400 iniciativas previstas para o Dia dos Museus e cerca de 200 para a Noite dos Museus.

Hoje, a entrada é livre no horário normal de funcionamento, exceto nos seguintes casos: no Museu Nacional de Arqueologia, onde a gratuitidade será das 10:00 às 23:00, e no Palácio Nacional de Mafra, das 09:30 às 17:30 (última entrada às 16:45), e das 20:00 às 23:00.

No sábado, a entrada é livre a partir das 18:00, exceto no Museu Nacional dos Coches, em que a gratuitidade será das 10:00 às 24:00 (com última entrada às 23:30).

Neste dia, os seguintes serviços, segundo a DGPC, estarão encerrados após o horário normal de funcionamento: o Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Monográfico de Conimbriga - Museu Nacional, o Palácio Nacional de Mafra, o Panteão Nacional e a Torre de Belém.

Dia Internacional dos Museus

O Dia Internacional dos Museus foi criado em 1977 pelo ICOM - Conselho Internacional de Museus - com o objetivo de promover, junto da sociedade, uma reflexão sobre o papel dos museus, e por esse motivo, a entidade lança todos os anos um tema.

Este ano, o Dia Internacional dos Museus e a Noite Europeia dos Museus celebram-se sob o mote "Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos".

A Noite dos Museus é uma iniciativa criada em 2005 pelo Ministério francês da Cultura e da Comunicação, à qual Portugal aderiu posteriormente.Nesta ocasião, os museus portugueses organizam múltiplas atividades - espetáculos de teatro e dança, concertos, visitas guiadas e encenadas, entre muitas outras -, convidando os visitantes a usufruírem dos seus espaços em período noturno.

