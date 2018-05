Isabel Pinheiro Torres, a jovem portuguesa de 22 anos que brilhou no Coachella

Isabel Pereira Torres já pisou vários palcos de sonho para muitos artistas: Coachella, na Califórnia, Glastonbury, em Inglaterra e Olympia, em Paris.

Este ano esteve no programa de Conan O'Brien e em 2016 foi ao Late Show de Stephen Colbert ao lado do músico britânico Declan Mckenna.

A jovem guitarrista, ainda pouco conhecida pelo público português, contou à SIC como tudo começou.

Primeiros passos

Os primeiros passos no mundo da música foram dados ainda no Porto, sob a orientação de Sandro Norton, que Isabel Pinheiro Torres destaca como o seu "músico português favorito" e que foi o responsável pela sua formação inicial.

Aos 8 anos começou a tocar os primeiros acordes na guitarra, que começou a ser a sua "melhor amiga". Isabel conta até, em tom de graça, que os pais lhe diziam para combinar encontros com os amigos da escola, mas ela preferia sempre ficar em casa a tocar.

No entanto, a aprendizagem deixou de ser hobbie aos 13 anos quando ouviu a música “Sultans of Swing” dos Dire Straits e percebeu que queria dedicar todo o seu tempo a construir uma carreira no mundo da música.

Depois de um percurso escolar exemplar, Isabel embarca numa viagem para Londres, com apenas 18 anos, para cumprir mais uma etapa do seu sonho. Licenciou-se em Música na BIMM London (British and Iridh Modern Music Institute), onde tirou o curso de "Performance e Guitarra", que, segundo a jovem, abrange todos os géneros de música contemporânea especializados em guitarra.

Porquê Londres?

“Porque é o sítio ideal para estar. Tenho acesso às mesmas oportunidades que, se calhar, teria em Nova Iorque ou em Los Angeles, mas estou a uma distância muito inferior. Há mais oportunidades em Londres e são a uma escala mais internacional. Mas também há muita competição, o que torna o processo mais estimulante”.

Neste momento, Isabel toca para o do cantor inglês Declan Mackenna, mas também faz trabalhos como freelancer - conhecidos como "músicos de sessão" - , compondo para várias bandas e gravando nos álbuns.

“Uma das maiores qualidades de um músico de sessão é a versatilidade. Aprofundar e estudar outros tipos de música deu-me confiança para aceitar qualquer trabalho com qualquer artista.

Isabel conta as exigências de quem anda durante meses na estrada, viajando durante horas num "tour bus".

Inspirada pelo rock de Steve Vai e pelo rock com harmonia de jazz de Frank Gambale, Isabel recusa-se a pensar que as mulheres arriscam menos no mundo da música.

"A Orianthi, guitarrista do Michael Jackson, era super femimina e tocava muito bem guitarra. Foi uma grande influência", conta Isabel. No entanto, acha que o hobbie de tocar um instrumento pop rock está mais associado ao universo masculino.

Apesar de estar um pouco desligada do panorama musical português, a jovem não deixa de destacar algumas das bandas nacionais que admira e acompanha.

O caminho ainda só agora começou e, apesar de já ter pisado grandes palcos, Isabel ambiciona tocar para audiências maiores.