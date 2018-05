Justiça francesa autoriza exibição de "D. Quixote" de Terry Gilliam este sábado

"O homem que matou D. Quixote", um projeto antigo do realizador norte-americano Terry Gilliam, conhecido por ter pertencido aos britânicos Monty Python, está no centro de uma disputa legal que envolve o produtor português Paulo Branco, porque este chegou a assinar contrato para produzir o filme, em 2016, mas o processo saiu gorado.

Terry Gilliam pediu a anulação do contrato de produção com a produtora Alfama Films, de Paulo Branco, mas em 2017 o Tribunal de Grande Instância de Paris declarou que aquele continuava válido.

Por causa deste processo sobre os direitos do filme, Paulo Branco interpos uma ação judicial contra o festival de Cannes, para impedir a sua exibição, mas o tribunal autorizou o evento a estrear a obra.

"O homem que matou D. Quixote" é uma adaptação livre do romance de Miguel Cervantes, foi rodado em Portugal e em Espanha e conta no elenco com, entre outros, Jonathan Pryce, Adam Driver e a atriz portuguesa Joana Ribeiro.

Em Portugal, onde a estreia deverá ser assegurada pela NOS, não há ainda data oficial anunciada.