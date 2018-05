Costa diz que Portugal perdeu "um dos seus mais icónicos artistas"

"Com a morte de Júlio Pomar, Portugal perde um dos seus mais icónicos artistas", disse Costa, numa mensagem publicada há poucos minutos na rede social Twitter.

"Ficará para sempre a sua obra, comprometida apenas com a cultura portuguesa e com a liberdade criativa", acrescentou o chefe do Governo português.

O artista plástico Júlio Pomar morreu hoje aos 92 anos no Hospital da Luz, em Lisboa.Pintor e escultor, nascido em Lisboa em 1926, Júlio Pomar é considerado um dos criadores de referência da arte moderna e contemporânea portuguesa.

O artista deixa uma obra multifacetada que percorre mais de sete décadas, influenciada pela literatura, a resistência política, o erotismo e algumas viagens, como a Amazónia, no Brasil.

Lusa