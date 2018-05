Harvey Weinstein vai apresentar-se às autoridades

As primeiras acusações de agressões sexuais e violações contra o todo-poderoso produtor de 66 anos surgiram em outubro de 2017, no âmbito do movimento #MeToo, em Hollywood, que levou as suas vítimas a identificarem-se e a divulgarem publicamente os abusos de que tinham sido alvo.

O advogado de Weinstein, Ben Brafman, inquirido sobre as circunstâncias desta apresentação do seu cliente às autoridades, escusou-se a emitir qualquer comentário.

Segundo o jornal New York Daily News, Weinstein - que desapareceu do olhar público a partir das primeiras revelações que o envolviam e estava supostamente a receber tratamento para viciados em sexo no Estado do Arizona - poderá ser na sexta-feira formalmente acusado de pelo menos um crime sexual, que remonta a 2004.

Trata-se da queixa apresentada por Lucia Evans, uma atriz estreante na altura, que afirma que o produtor a forçou a fazer-lhe sexo oral.

Em novembro, a polícia nova-iorquina indicou ter "um verdadeiro caso" contra Harvey Weinstein, que também está a ser alvo de investigação em Los Angeles e Londres.

Na sexta-feira, a confirmar-se a acusação formal, será a primeira contra o multimilionário caído em desgraça.

No total, mais de uma centena de mulheres testemunhou que o produtor de Hollywood tinha abusado sexualmente delas, um escândalo que desencadeou a campanha #Time'sUp, que levou à queda de centenas de homens em lugares de poder de numerosos setores.

Lusa