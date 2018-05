Rock in Rio Lisboa incentiva espectadores a deixarem o carro em casa

Segundo a organização, o plano de mobilidade para esta oitava edição terá a colaboração de 12 operadores de transportes, um dos quais com acesso gratuito para quem apresentar o bilhete do festival.

O objetivo é "incentivar os visitantes da Cidade do Rock a deixarem os carros em casa", quando forem ao festival, que ocupará o Parque da Bela Vista nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho.

O plano de mobilidade envolverá, no total, os operadores Abreu, AVIS, BusUp, Carris, Cityrama, CP (Urbanos e Longo-Curso), Fertagus, Metro de Lisboa, mytaxi, Transtejo e Soflusa e Rede Expressos.Para quem apresentar o bilhete do festival, serão gratuitas as viagens nos comboios urbanos CP Lisboa, das linhas de Cascais e de Sintra.

A Fertagus oferece o estacionamento nos parques automóveis ao longo das estações da margem sul.O Metropolitano de Lisboa estará a funcionar até às 03:00 - uma hora depois de terminarem as atuações -, nas quatro linhas e em cerca de 30 estações selecionadas.

De entre as 12 operadoras, destaque ainda para a parceria que a organização fez com a aplicação mytaxi, que permitirá a utilização de táxis coletivos, e com a plataforma BusUp.

Nesta edição, o Rock in Rio Lisboa volta a ter um parque de estacionamento exclusivo para bicicletas.

O Rock in Rio Lisboa acontece em Portugal a cada dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, um recinto ao ar livre, relvado e arborizado, com capacidade para cerca de 90 mil pessoas.

Embora a música seja o principal ingrediente do festival, o evento conta com uma programação que promove outras atividades de lazer, algumas associadas a patrocinadores.

Hoje apresenta-se como um "autêntico Parque Temático da música".

Este ano, em termos de horários, o festival começa mais cedo e acaba mais cedo, com "mais horas de entretenimento por dia", das 12:00 às 02:00.

Na edição de 2016, a programação estendia-se das 16:00 às 04:00.

Quanto à música, entre os artistas e grupos convidados contam-se Bruno Mars - os bilhetes para o dia dele, 24 de junho, já esgotaram - Muse, The Killers, Katy Perry, The Chemical Brothers, Xutos & Pontapés, Ivete Sangalo, Bonga, Capitão Fausto, Manel Cruz e Moullinex.

Lusa