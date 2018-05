Salvador Sobral com repertório especial para o Festival de Jazz de Minde deste fim de semana

P Micaelo

Realizando-se numa antiga fábrica de têxteis desativada desta vila do concelho de Alcanena (distrito de Santarém), o Festival de Jazz de Minde decorre "num ambiente muito 'sui generis'", com espetáculos tanto no interior do pavilhão da antiga unidade industrial, agora designada "Fábrica da Cultura", como no exterior.

O programa desta edição do JAZZMINDE arranca esta sexta-feira à noite com o guitarrista Vítor Bacalhau, selecionado para representar Portugal no "European Blues Challenge 2018", na Noruega, e Marta Ren & Groovelvets.

No sábado, Salvador Sobral, "após o êxito na Eurovisão, regressa às raízes e canta George Gershwin, Cole Porter e Hoagy Carmichael, num projeto especialmente concebido para o público do JAZZMINDE 2018, com arranjos musicais de Nelson Cascais, e com Ricardo Toscano no sax alto, o espanhol Albert Palau, no piano, André Sousa Machado, na bateria, e Nelson Cascais, no contrabaixo", afirma a organização.

Na mesma noite, também no Palco Fábrica, atuará o pianista norte-americano James Uhart.

No domingo, a partir das 17:00, no Palco Natura, esplanada ao ar livre, atua a banda Old Mountain, a que se seguirá o projeto "Home", de João Barradas, "considerado pela RTP como o projeto do ano em Portugal na área do Jazz".

"É um evento com um ambiente muito 'sui generis', numa vila com uma língua própria -- o Minderico -, e realizado numa antiga fábrica de têxteis desativada, por onde já passaram grandes músicos nacionais e internacionais, e que apresenta dois palcos, um interior e outro exterior, com duas bandas por concerto", afirma a organização.

Do programa faz ainda parte, na tarde de sábado, no Palco Natura, a atuação de "Jovens Talentos", com exibições de alunos do Jazz do Conservatório, do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro (CAORG), animação circense pelos OME (México), grupos de dança (PikPok's e Dance Creed) e a atuação da Dixie Band

Com Lusa