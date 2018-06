Festival F regressa a Faro no verão com Salvador Sobral em dose dupla

O "último grande festival de verão" regressa à Vila Adentro, no centro histórico de Faro, de 30 de agosto a 1 de setembro, anunciou hoje a organização, numa conferência de imprensa em Lisboa.

No recinto haverá sete palcos, onde atuarão, entre outros, Sérgio Godinho, The Gift, Dead Combo, Raquel Tavares, PAUS, D.A.M.A., Moonspell, The Legendary Tigerman, Diogo Piçarra, Aurea, Kátia Guerreiro, com a Orquestra Clássica do Sul, Manel Cruz e Rodrigo Leão.Salvador Sobral, que no ano passado foi obrigado a cancelar as atuações por indicação médica, estará em palco duas vezes: a solo e com o projeto Alexander Search.

Pelo festival irão passar ainda o 'rapper' Bispo, Blaya, Brass Wires Orchestra, Cristina Branco, Daniel Kemish, DJ Glue, DJ Patife, Domi, Elisa Rodrigues, Ermo, Filipe Sambado, Golden Slumbers, Holly Hood, Janeiro, João Só, Kappa Jotta, Luís Severo, Papillon, Piruka, Sacik Brow, Sean Riley, Slow J e Surma.

Incluída no cartaz está também a Revenge of the 90's, "uma experiência que apela à memória, aos sentidos e faz viajar" até à década de 1990.

A primeira festa Revenge of the 90's realizou-se em fevereiro de 2017, "com apenas 500 pessoas", tendo um ano depois reunido "mais de 8.000 noventeiros", no Centro de Congressos de Lisboa, numa noite que teve como convidados, entre outros, Ana Malhoa e Santamaria.

No Festival F, além da programação musical haverá exposições, teatro, 'stand up comedy' (com Eduardo Madeira e Môce dum Cábreste, entre outros), animação de rua, 'video mapping', tertúlias, artes plásticas, programação infantil, artesanato de autor e uma zona de restauração.

Em 2017, de acordo com a organização, passaram pelo festival, perto de 35 mil pessoas.

Este ano, "perante o sucesso da edição anterior, o evento consolida este modelo, continuando a valorizar o património, com raízes bem estabelecidas na zona histo´rica da Vila Adentro e espraiando-se até à Ria Formosa, que durante três dias é enriquecida por uma programação cultural de referência".

O Festival F é organizado pela Câmara Municipal de Faro, o Teatro das Figuras, a Ambifaro e a produtora Sons em Trânsito.

Os bilhetes para o festival - passes de três dias e bilhetes diários - já estão à venda.

