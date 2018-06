Pêpê Rapazote é antigo capitão das SS no filme norte-americano "Operação Final"

"O ator português Pêpê Rapazote integra o elenco do novo filme da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) - 'Operação Final' - com estreia marcada para 22 de novembro nos cinemas nacionais", refere a distribuidora NOS Cinemas, num comunicado hoje divulgado.

O filme "retrata a emocionante missão secreta do agente do Mossad, Peter Malkin (Oscar Isaac), quando se infiltra na Argentina, em 1960, e captura Adolf Eichmann (Ben Kingsley), o oficial nazi que planeou a logística de transporte que levou milhões de inocentes para a morte em campos de concentração".

Em "Operação Final", o ator português interpreta "um antigo capitão das SS alemãs e agora líder da Odessa - 'Organização de antigos membros da SS', Carlos Fuldner, que dirige os esforços para encontrar Adolf Eichmann, após essa captura".

Recentemente, Pêpê Rapazote fez parte do elenco da série "Narcos", inspirada em factos da história do narcotráfico colombiano. O português participou na terceira temporada da série, que se estrou em agosto do ano passado em todo o mundo na plataforma Netflix. Na série, Pêpê Rapazote interpreta o papel de Chepe Santacruz Londoño, um dos quatro chefes do Cartel de Cali.

Antes disso, em 2013, o ator participou em dois episódios da terceira temporada de "Shameless - No Limite", interpretando o papel de um barão de droga, brasileiro.

Em Portugal, Pêpê Rapazote fez parte do elenco de séries de televisão como "Pai à Força", "Ainda bem que apareceste" e "Bem-vindos a Beirais", assim como de telenovelas como "Laços de Sangue", "A Única Mulher" e "Rainha das Flores".

Lusa