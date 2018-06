Primavera Sound arranca hoje no Porto com Lorde, Father John Misty e Jamie XX

A cantora neozelandesa está em Portugal para apresentar "Melodrama" (2017), o segundo álbum da carreira da jovem de 21 anos, depois do sucesso obtido com "Pure Cocaine", disco lançado em 2013, que incluía o êxito "Royals".

O dia começa com os portugueses Fogo Fogo, pelas 17:30, à mesma hora que atuam, no Palco Super Bock, os Foreign Poetry, projeto do inglês Danny Geffin e do austríaco Moritz Kerschbaumer, que se estreiam no Primavera Sound depois de editarem o disco "Grace and Error on the Edge of Now", gravado em Lisboa.

Pelas 18:20 horas sobe ao palco principal o primeiro nome da sétima edição, com Waxahatchee, projeto da norte-americana Katie Crutchfield, que começou como um esforço acústico - e a solo - e se transformou numa banda, apresentando no Porto o quarto álbum de estúdio, "Out in the Storm".

Outro dos destaques de quinta-feira é o 'alter ego' musical de Joshua Tillman, Father John Misty, que estreia em Portugal o disco "God's Favorite Customer", lançado no dia 1 de junho.

O antigo baterista dos Fleet Foxes destacou-se com "I Love You, Honeybear", lançado em 2015, ou "Pure Comedy", do ano passado, e o indie rock e folk tem no norte-americano de 37 anos um dos representantes mais significativos dos últimos anos.

O 'rapper' Tyler the Creator também passa pelo Parque da Cidade durante o dia de hoje, com um concerto agendado para as 23:20 no qual se estreia em Portugal ao apresentar "Flower Boy", lançado em 2017 e nomeado para o Grammy de melhor disco rap, depois de em 2017 ter cancelado uma atuação inserida no festival Super Bock Super Rock.

Um dos concertos mais esperados é o de Jamie XX, que se celebrizou como membro da banda The XX, apresentando, a solo, o único trabalho de estúdio lançado em nome próprio até ao momento, "In Colour", que em 2016 foi nomeado para Melhor Álbum Eletrónico nos Grammys.

A atuação do britânico, marcada para as 00:25, deverá ainda incluir passagens pelo mais recente trabalho do grupo, "I See You", lançado em janeiro de 2017 e cuja influência de "In Colour", no estilo e abordagem estética, foi notada pela imprensa especializada.

No primeiro dia atuam ainda nomes como Motor City Drum Ensemble, Ezra Furman ou Mall Grab, incluindo o projeto português Moullinex, que lançou em maio o 'single' "Dream On", primeiro trabalho depois do terceiro álbum de estúdio, "Hypersex" (2017).

Na sexta-feira, vão marcar presença nomes como A$AP Rocky, Fever Ray, Vince Staples ou Grizzly Bear, enquanto o sábado conta com Nick Cave & The Bad Seeds, Public Service Broadcasting, Mogwai ou The War on Drugs.

Com Lusa