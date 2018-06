Primavera Sound desafia visitantes a fotografarem coletes reinventados dos Médicos do Mundo

Em comunicado de imprensa, os Médicos do Mundo (MdM) anunciaram hoje que durante o festival de música NOS Primavera Sound, que decorre de hoje a sábado no Porto, vão colocar em marcha a ação "Help is the trend" (Ajudar é a moda) e que passa por expor no stand da organização de médicos os coletes recriados pelos designers portugueses Carla Pontes, David Catalán, Katty Xiomara e Luís Carvalho.

Durante o festival de música, os visitantes e "influencers" (influenciadores) vão ser desafiados a tirar fotografias vestindo os coletes reinventados pelos quatro designers e depois de captada a selfie poderá ser publicada na rede social da Internet Instagram sob a hashtag #Helpisthetrend.

Cada colete redesenhado vai ter uma etiqueta que aborda a missão, causa ou projeto da organização em Portugal e no mundo. O objetivo da ação "Help is the trend" é desafiar o público do festival a "doar selfies no Instagram com os coletes da organização recriados por vários estilistas nacionais", tornando o "ato de ajudar numa moda".

A designer Carla Pontes partilhou uma imagem de um dos coletes nas redes sociais, acompanhada com a história que está por trás da peça.

Os coletes foram reinventados com aplicações, rasgões, bainhas, mangas compridas ou lantejoulas, não existindo "limites à criatividade", mas mantendo o logótipo da MdM e tendo em conta os temas trabalhados pela instituição de médicos, como África, Pessoas Sem Abrigo, Ajuda Humanitária, Emergência e Apoio Medicamentoso.

Depois de passarem pelo Primavera Sound, as peças de vestuário vão ser leiloadas a favor da MdM.

O festival Primavera Sound arranca esta quinta-feira no Parque da Cidade, no Porto, com três dias de música de dezenas de artistas internacionais, com destaque para Lorde, AÇÃO Rock e Nick Cave & The Bar Sedes.

Com Lusa