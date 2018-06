A Arte urbana "Made in Portugal" em exibição em Paris

A inauguração, hoje, ao fim da tarde, conta com as presenças de Akacorleone e Samina, e pretende "apresentar uma parte da cena de arte urbana portuguesa", disse à Lusa Geoffroy Jossaume, diretor da GCA Gallery.

"Apresentamos um painel de sete artistas com obras muito ricas e variadas, tanto ao nível estético quanto em termos de técnicas. Portugal é um dos melhores lugares de 'street art' no mundo, é uma cena muito dinâmica, há muitas paredes pintadas e há uma enorme energia em Lisboa e no Porto", descreveu Geoffroy Jossaume, na apresentação da mostra, no final de maio.

O galerista, que entre dezembro e janeiro fez uma exposição individual do português Ivo Santos (Smile), explicou que "a arte urbana funciona muito bem em França, particularmente em Paris", mas que, apesar de haver "muitos artistas e galerias em Paris, só poucas galerias mostram artistas estrangeiros".

Geoffroy Jossaume tem, por isso, apostado "na cena europeia" e fez duas mostras coletivas de arte urbana "Made in France" e "Made in Italie", na galeria que tem em Nice, e agora quer mostrar a arte urbana portuguesa, na sua galeria de Paris, com "cerca de 20 obras de ateliê".

"Quero mostrar os portugueses ao público parisiense porque, ainda que a arte urbana seja um movimento instantâneo e internacional, e que a informação circule imediatamente na internet, as obras não circulam tão facilmente. O meu trabalho é mostrar o que fazem estes artistas além das paredes, ou seja, mostrar as obras de ateliê", explicou.

A exposição "Made in Portugal" começa três semanas depois da inauguração na capital francesa de duas exposições de Alexandre Farto, conhecido como Vhils, no centro cultural Centquatre-Paris e na galeria Magda Danysz, e após a inauguração de um segundo mural de Pantónio no 13.º bairro de Paris, onde também há paredes com rostos esculpidos de Vhils.

A mostra está integrada no programa da segunda edição da "Lusoscopie", uma iniciativa do Centro Cultural Camões em Paris, que promoveu exposições quase paralelas de artistas como Paulo Nozolino, Carlos No, Borderlovers (Ivo Bassanti et Pedro Amaral), José Loureiro, Alexandra de Pinho e Adriana Molder.

Com Lusa