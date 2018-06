Morreu Eunice Gayson, a primeira Bond girl

A atriz britânica ficou mais conhecida por ter interpretado o papel de Sylvia Trench nos filmes "007-Dr-No", em 1962, e "007 - From Russia with love", no ano seguinte.

"Ficamos particularmente tristes por saber que Eunice Gayson, a primeira '(James) Bond girl', que representou Sylvia Trench no 'Dr No' e '007 - From Russia with Love', morreu", declaram Michael Wilson e Barbara Broccoli na página oficial do famoso 'espião de Sua Majestade'.

Inicialmente, estava previsto que Eunice Gayson desempenhasse o papel de 'Miss Moneypenny', mas acabou por ser a parceira de James Bond.

Eunice Gayson também participou em outros filmes como "A Vingança de Frankenstein", em 1958.

Lusa