Rapper XXXTentacion morto em aparente tentativa de roubo

A morte do rapper foi anunciada ontem no Twitter do Xerife de Broward: "A vítima, um adulto do sexo masculino, é Jahseh Onfroy, de 20 anos, também conhecido como o rapper XXXTentacion".

O rapper foi baleado à porta de uma loja de motos em Deerfield Beach, uma localidade a norte de Miami.

O artista, de 20 anos, cujo nome verdadeiro era Jahseh Dwayne Onfroy, foi declarado morto num hospital da região de Fort Lauderdale.

"Pelo menos um dos suspeitos disparou e atingiu Onfroy. Os dois suspeitos fugiram num veículo de cor escura", precisou a polícia no Twitter, que acrescentou estar a considerar uma tentativa de roubo.

As autoridades estão a investigar o caso, não tento sido feita, até ao momento, qualquer detenção.

Em março, o segundo álbum "?" de XXXTentacion foi o mais vendido nos Estados Unidos.

Na plataforma digital de música Spotify a música "Sad" contava mais de 270 milhões de visualizações.

A vida do rapper esteve envolta em polémica, devido a atos violentos em que foi implicado. Em 2016 foi detido e acusado de invasão de domicílio. No mesmo ano, XXXTentacion ficou em prisão domiciliária por ter atacado a namorada grávida.

Com Lusa