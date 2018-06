Matias Damásio abre "Grandes Concertos" no Lounge D do Casino Estoril

Todas as quintas-feiras, às 23:00, e até 09 de agosto, pelo palco do Lounge D, atuam Virgul, no próximo dia 28, Miguel Gameiro, no dia 05 de julho, Carminho, a 12 de julho, os D.A.M.A., em 19 de julho, e Aurea, no dia 26 de julho.

Os The Black Mamba abrem o mês de agosto, tocando no dia 02 e, no dia 09, encerrando o ciclo, atua Rui Veloso, intérprete de êxitos como "Não há Estrelas no Céu" e "Porto Sentido".

O angolano Matias Damásio apresenta hoje, no Lounge D, um alinhamento baseado no seu mais recente álbum, "Por Amor", e passa em revista "sucessos obrigatórios da sua carreira", segundo nota do casino.

"Por Amor" é o quarto registo discográfico de Matias Damásio, em que contou com as colaborações de Prodígio, dos Força Suprema, Serafina Sanches, de As Afrikanas, Laton, dos Kalibrados, e de Héber Marques, dos HMB.

No ano passado, assistiram aos "Grandes Concertos" 80.000 pessoas, de acordo com o Casino Estoril.

Lusa