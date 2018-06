Bryan Adams explica relação que tinha com a princesa Diana

No talk show "Watch What Happens Live", Andy Cohen pergunta a Bryan Adams se ele e a princesa Diana tinham estado alguma vez envolvidos romanticamente. "O mordomo dela disse que costumava levar-te às escondidas para o Palácio de Kensington."

O músico de 58 anos assegurou que eram "grandes amigos". "E ela não me levava às escondidas, eu simplesmente entrava."

Quando questionado sobre a possibilidade de serem amigos com benefícios, Bryan Adams respondeu: "Um, ela era apenas... éramos bons amigos."

Os rumores surgiram em 1985 com o tema "Diana" do músico canadiano. A letra fala sobre uma mulher chamada Diana, "a rainha de todos os meus sonhos".

Bryan Adams confessa o seu amor por esta Diana e sugere que o seu marido - o nome não é referido - não é bom o suficiente para ela e implora que o deixe.