As Spice Girls vão voltar

"Vamos atuar juntas, de certeza", revelou a jurada do programa "America's Got Talent", numa entrevista citada pela agência Associated Press.

As recentes notícias levavam a crer que Victoria Beckham estaria de pé atrás com a reunião, mas Mel B negou a recusa. "Ela está sempre a falar sobre isso (a reunião)", revelou a cantora britânica.

"Nós vamos andar em digressão!"

O reencontro de Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown e Geri Horner ainda não tem uma data, mas os fãs já podem ficar descansados com a confirmação.

As Spice Girls foram um fenómeno na década de 90, com temas como "Wannabe", "2 Become 1" ou "Spice Up Your Life". O grupo separou-se em 2000 e a sua última reunião aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres.