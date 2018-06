Ed Sheeran acusado de plagiar música de Marvin Gaye

Segundo a BBC, a queixa foi apresentada pela empresa Structured Asset Sales, que detém um terço dos direitos da música de Marvin Gaye, e que revela várias "semelhanças" entre os temas. Esta não é a primeira vez que Ed Sheeran é processado pelo seu êxito "Thinking Out Loud", tendo sempre negado as acusações de plágio.

Marvin Gaye escreveu "Let’s Get It On" em conjunto com o cantor norte-americano Edward Townsend, que morreu em 2003. Os herdeiros de Townsend já tinham processado o britânico Ed Sheeran em 2016, pelas mesmas alegações. Não se sabe, porém, qual terá sido o resultado do processo.

Da nova acusação fazem também parte como arguidos a Sony/ATV Music Publishing, a Atlantic Records e Amy Wadge, co-autora de “Thinking Out Loud”.

Em 2017, Ed Sheeran terá assinado um acordo de 20 milhões de dólares (cerca de 17 milhões de euros) depois de ter sido processado por plágio na sua música "Photograph", por alegadas semelhanças com "Amazing" de Thomas Leonard e Martin Harrington.

O álbum onde consta "Thinking Out Loud", "X", já vendeu mais de 15 milhões de cópias. O videoclipe já ultrapassou os dois mil milhões de visualizações no Youtube.