Harvey Weinstein acusado de mais três crimes sexuais

Um dos novos casos remonta a 2006, em que o produtor terá forçado uma mulher a ter relações sexuais. Se Harvey Weinstein for condenado, a pena será no mínimo 10 anos de prisão.

Os outros dois casos de abuso sexual terão ocorrido em 2004 e 2013.

No início do mês, o produtor declarou-se incodente das acusações de abuso sexual e violação. No Supremo Tribunal de Nova Iorque, garantiu que todas as relações sexuais com as mulheres que o acusam foram consentidas.

O produtor norte-americano já enfrenta a justiça por muitos outros casos e, neste momento, está preso em casa com pulseira eletrónica. Harvey Weinstein tem 66 anos e é pai de cinco filhos.