Músico dos Gorillaz cai do palco durante concerto

Tudo aconteceu no sábado, durante um concerto da banda britânica no festival de música dinamarquês da cidade de Roskilde, a cerca de 30 km da capital Copenhaga.

O momento foi captado em vídeo (pode ver a partir dos 57 segundos):

Devido à queda, o concerto acabou por terminar de forma precoce.

Cynthia Karam

Mais tarde, a organização do festival recorreu ao Facebook para explicar que o músico "foi visto no local por um médico", tendo sido depois levado para o hospital para ser alvo de mais exames.

É ainda referido que o rapper está "consciente" e consegue comunicar com os restantes elementos da banda. Por fim, a organização desejou "rápidas melhoras" a Del the Funky Homosapien, de 45 anos:

Os Gorillaz atuaram no último dia do Roskilde, que havia começado a 30 de junho e que é um dos maiores festivais de música do norte da Europa.