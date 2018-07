Johnny Depp processado por dar soco a produtor durante gravações

A queixa foi apresentada por Gregg "Rocky" Brooks, produtor, que alega que o ator de 55 anos o atingiu por duas vezes nas costelas na sequência de uma discussão à entrada do hotel Barclay, em Los Angeles.

Segundo os documentos judiciais, Johnny Depp "cheirava a álcool" e terá consumido drogas em cena, tendo sido posteriormente retirado do local pelos próprios seguranças.

A vítima alega que tudo começou depois de ter tentado restringir o horário das filmagens. Segundo o produtor, a equipa tinha permissão para filmar fora do hotel até às 19:00 e no interior até às 22:00, mas muitas vezes o trabalho ultrapassava o horário permitido.

Num dos dias de filmagens, e depois de terem ultrapassado o limite horário, foi dito à equipa que teriam de parar as gravações. Segundo Gregg, a discussão com Depp começou depois do ator intervir numa conversa que estava a ter com um polícia no local.

Depp terá gritado "Não tens direito de me dizer o que fazer!", cita a BBC.

O produtor alega ainda que depois lhe ter dado um soco, Depp ofereceu-lhe 100 mil dólares para lhe batesse de volta.

Para além de ter interposto um processo contra o ator norte-americano, está ainda a processar a produtora por despedimento sem justa causa. Para Gregg, o motivo de despedimento prende-se com o facto de ter recusado assinar uma declaração onde garantia não processar a empresa.

Esta não é a primeira vez que Johnny Depp está sob o holofote judicial, depois de se ter divorciado da mulher devido a acusações de violência doméstica.