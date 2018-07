"A Guerra dos Tronos" lidera nomeações aos Emmy em ano de domínio da Netflix

"A Guerra dos Tronos" (exibida em Portugal pelo canal SyFy), criada a partir dos livros de George R. R. Martin, teve, em 2017, a sua penúltima temporada, antes de terminar em 2019.

Logo atrás nos totais de nomeações encontram-se "Westworld" (exibido em Portugal na TVSéries), com 21, e "The Handmaid's Tale" (disponível apenas no sistema NOS Play), com 20.

Já na comédia, "Saturday Night Live" também recebeu 21 nomeações.O quadro das séries nomeadas para melhor drama fica completo com "The Americans" (exibida no Fox Crime), "This is Us" (Fox Life), "The Crown" (Netflix) e "Stranger Things" (Netflix).

No que diz respeito à melhor série de comédia, as nomeações foram para "Atlanta" (Fox Comedy), "Barry" (TVSéries), "Black-ish" (Fox Comedy), "Curb Your Enthusiasm", "GLOW" (Netflix), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon), "Silicon Valley" (TVSéries) e "The Unbreakable Kimmy Schmidt" (Netflix).

Segundo comunicado da organização, que hoje anunciou os nomeados em Los Angeles, a Netflix liderou a lista com 112, seguindo-se a HBO com 108 e a NBC com 78.

A Academia de Televisão dos Estados Unidos tem mais de 25 mil membros, dos quais 23 mil são votantes nos Emmy, cuja cerimónia de anúncio dos vencedores vai decorrer no dia 17 de setembro, em Los Angeles.

Lusa