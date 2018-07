Cinco projetos portugueses nomeados para Prémios de Arquitetura Architizer 2018

No júri dos prémios, que avalia anualmente milhares de projetos de cerca de 100 países de todo o mundo, estão nomes destacados da área da arquitetura, como Denise Scott Brown, Bjarke Ingels ou Tom Kundig.

Entre as centenas de nomeados para o concurso, que reúne 80 categorias para arquitetura e 17 para produtos, surgem cinco projetos portugueses, nomeadamente o projeto do ateliê Tiago do Vale Arquitetos na área da Preservação, com o Espigueiro-Pombal do Cruzeiro, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.

A Tiago do Vale Arquitetos já venceu este prémio em 2015, com o Chalé das Três Esquinas.

Ainda entre os projetos portugueses, está a Plano Humano Arquitetos, finalista nas categorias de Arquitetura Religiosa e de Arquitetura em Madeira, com a Capela de Nossa Senhora de Fátima, em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco.

Na categoria Habitação Privada, está nomeado o projeto da Casa Carrara, na Praia da Luz, em Lagos, Algarve, do arquiteto Mário Martins. Na categoria de Hospitalidade e Desporto, está nomeado o projeto de Centro Hípico em Pedras Salgadas, Vila Real, do arquiteto Luís Rebelo de Andrade.

O projeto do ateliê português Openbook Architecture, em Lisboa, para o escritório de advogados Vieira de Almeida, também está nomeado na categoria Escritórios.

Os prémios serão anunciados no dia 30 de julho e entregues numa cerimónia em Nova Iorque.Promovidos a nível mundial pelo sítio na Internet de divulgação de arquitetura Architizer A+, os prémios são apresentados como "o maior programa de prémios a celebrar a melhor arquitetura e produtos do ano", e que o seu objetivo é criar "um prémio que lembre ao mundo como a arquitetura é importante.

"Os vencedores podem ser distinguidos com dois diferentes galardões - o Prémio do Júri e o Prémio Votação Popular - resultantes das escolhas do público e de um júri, composto por nomes da área da arquitetura e do design, alargado a cerca de 400 profissionais. No ano passado, o projeto português Casa Modesta, no Algarve, da autoria da PAr Plataforma de ARquitetura, foi distinguido na categoria Hotéis.

Lusa