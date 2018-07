Morreu Nancy Sinatra, a primeira mulher de Frank Sinatra

A filha Nancy Sinatra escreveu na rede social Twitter que a sua mãe morreu na sexta-feira às 06:02 (hora local), mas não indicou o local onde morreu.

"Ela foi uma bênção e a luz da minha vida", disse a filha.

Nancy e Frank Sinatra namoraram na adolescência e casaram-se na igreja católica de Nossa Senhora das Dores, em Jersey City, Nova Jersey, a 04 de fevereiro de 1939, quando a carreira de Frank estava prestes a começar.

Durante os primeiros anos do casamento, o casal viveu num apartamento modesto em Jersey City, onde nasceram os dois filhos mais velhos.

Quando Frank se tornou conhecido no mundo da música na década de 1940, o casal mudou-se para Los Angeles, onde o cantor também se tornou uma estrela de cinema.

Nancy e Frank separaram-se quando foi tornado público um romance entre o cantor e a atriz Ava Gardner, com quem viria a casar-se mais tarde.

Nancy Barbato (Nancy Sinatra) apareceu na televisão e em filmes como "Nancy and Lee em Las Vegas" (1975), da sua filha.

Depois do divórcio, Nancy retirou-se e dedicou-se aos três filhos: Nancy, Frank Jr. e Tina, manteve uma amizade com o ex-marido e não voltou a casar.

Ficou conhecida como Nancy Sénior depois de a filha Nancy se ter tornado uma cantora famosa nos anos 1960 com temas como "These Boots Are Made For Walking" e outras canções de sucesso.

Lusa