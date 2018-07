Músico Cliff Richard vence processo contra a BBC por violação de privacidade

Cliff Richard, 77 anos, moveu uma ação contra a BBC, depois de a televisão pública britânica ter difundido em direto imagens de uma busca policial à sua casa em Sunningdale, no sudeste de Inglaterra, em agosto de 2014, no âmbito da investigação de uma agressão sexual a um adolescente com menos de 16 anos, que remontava à década de 1980, da qual o músico foi ilibado.

O cantor nunca foi preso ou acusado de algum crime, e o seu advogado declarou no processo que a cobertura da BBC provocou "danos profundos na sua reputação", além de ter causado um "sentimento de pânico e impotência" no músico, quando viu o canal transmitir as buscas policiais, através de imagens captadas por helicóptero.

A decisão do tribunal estabelece que a BBC atentou "gravemente" contra a vida privada do músico, de "forma sensacionalista", condenando-a a pagar 210 mil libras (cerca de 240 mil euros), como forma de compensação pelos danos causados.

A BBC reagiu, lamentando a decisão, que considerou "contrária à liberdade de imprensa e à capacidade de os jornalistas poderem tratar investigações policiais", acrescentando que fez a cobertura de "boa fé" e que vai contestar, sem pôr em causa a conclusão do inquérito, que ilibou o músico.

A televisão pública britânica apresentou desculpas ao músico, assim como a polícia do South Yorkshire, que dirigiu as investigações, que disse lamentar a mediatização do processo durante a investigação.

Cliff Richard, que se distinguiu nos anos de 1950/1960 como vocalista dos The Shadows, soma uma carreira de mais de meio século, com mais de 250 milhões de discos vendidos.

O cantor foi investido Cavaleiro do Império Britânico, pela rainha Isabel II de Inglaterra, em 1995, e recebeu a chave da cidade de Albufeira, em 2014 - 510 anos após a atribuição da Carta de Foral à localidade -, onde existe igualmente uma rua com o seu nome.

Cliff Richard adquiriu uma casa neste concelho algarvio, há mais de 40 anos, onde manteve também uma exploração vinícola, que pôs à venda em 2016, por nove milhões de euros, segundo o jornal britânico Daily Mail.

