The Gift e Carminho são cabeças de cartaz das festas de Loures

As festas do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, realizam-se de 20 a 29 de julho e, tal como nas três edições anteriores, a autarquia pretende apresentar "um programa diversificado" tanto a nível de artistas como de espaços, segundo explicou à agência Lusa o vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, Paulo Piteira.

"O concelho é um mosaico do ponto de vista das suas populações. Nós beneficiamos e muito por ter pessoas de várias origens geográficas. Essa diversidade é uma riqueza e por isso é muito importante, para nós, por isso em evidência na programação", apontou o autarca.

Quanto às novidades desta edição, Paulo Piteira destacou o facto de a zona oriental do concelho voltar a ter um palco de espetáculos (São João da Talha) e de todos os concertos passarem a realizar-se ao ar livre e não dentro de pavilhões.As festividades arrancam na sexta-feira com a atuação da banda portuguesa The Gift, a partir das 22:00, no exterior do pavilhão José Gouveia.

A nível de concertos, outro dos pontos altos destas festividades são as atuações da fadista Carminho (26 julho) e da banda Resistência (29 julho), ambos com início previsto para 22:30 no Palco Loures, montado no parque de estacionamento das Tinalhas, em frente aos Paços do Concelho.

Esta mudança de palcos para o centro da cidade será, segundo perspetivou o vice-presidente da autarquia, importante para dinamizar o comércio local.No cartaz destaca-se também a diversidade de atividades, como o desporto, a pintura, exposições e feiras de rua e ateliês infantis.Todas os concertos e atividades têm entrada gratuita.

O orçamento previsto para a edição deste ano das festas de Loures é de 225 mil euros, um valor inferior ao da edição anterior, mas que, segundo ressalvou Paulo Piteira, "não irá implicar uma diminuição de qualidade dos espetáculos."

Lusa