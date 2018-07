"A História do Hip Hop Tuga" está de volta em 2019 para concerto em Lisboa

Em comunicado, a promotora Música no Coração lembrou que "A História do Hip Tuga" foi um concerto planeado especificamente para a nona edição do Summer Fest, que se realizou na Ericeira em 2017, mas que, devido à grande solicitação do público, se vai voltar a realizar no dia 08 de março de 2019, na Altice Arena.

O projeto propôs-se contar a história do hip-hop português desde 1994, reunindo em palco Black Company, General D, Sam the Kid, Ace e Presto (dos Mind Da Gap), Dealema, Chullage, Capicua, Dengaz, Bispo e Holly Hood.

Segundo a promotora, para além dos muitos pedidos para que se volte a realizar, houve ainda uma "vontade de todos os músicos envolvidos, e mais alguns" de realizar um segundo concerto.

Numa época em que a cultura hip-hop está "mais forte do que nunca", a premissa do concerto continua semelhante à de 2017: reunir em palco alguns dos nomes mais significativos do hip-hop nacional.

Sem divulgar os nomes dos artistas presentes no novo concerto, a organização realça que vão juntar-se mais vozes que não marcaram presença na primeira atuação. Os artistas só vão ser revelados em setembro, mas os bilhetes já estão à venda.

Lusa