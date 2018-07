Primeira gravação de Bowie feita há 55 anos encontrada num cesto de pão

O achado coube ao antigo baterista e na altura manager da banda, David Hadfield, quando estava a fazer arrumações antes de mudar de casa. Foi dentro de um velho cesto de pão, que Hadfield foi descobrir a bobine, uma raridade que irá em setembro a leilão, onde se espera que possa ser licitado por mais de 11 mil euros.

Omega Auctions/PA

Citado pelo jornal britânico The Guardian, Hadfield recorda o episódio: "Nós decidimos que iríamos gravar alguns instrumentais de guitarra e uma música original. Eu escolhi "I Never Dreamed" porque era a mais forte, as outras duas eram um pouco fracas. Eu também decidi que David era a melhor pessoa para cantar e dar a interpretação correta. Foi assim que esta se tornou a primeira gravação de David Jones, cantada há 55 anos".

O tema "I Never Dreamed" foi a resposta a um pedido de Eric Easton, agente dos The Konrads e também dos então desconhecidos Rolling Stones. A gravação decorreu nos estúdios RG Jones, em Morden, a sul de Londres.

David Jones viria depois a adotar o nome artístico David Bowie para não ser confundido com David Jones, vocalista dos The Monkees.

Bowie morreu a 10 de janeiro de 2016, vítima de cancro, dois dias depois de completar 69 anos e do lançamento do último álbum, "Blackstar".