Série televisiva "Deadwood" vai ter nova vida em filme

A rede televisiva HBO confirmou ter aprovado a passagem da série "Deadwood" a filme, num projeto que era alvo de rumores há anos. O chefe da programação da HBO, Casey Bloys, disse na quarta-feira que a produção já tem data de início marcada para outubro, mas que ainda não está definida uma data de lançamento, embora aponte para a primavera de 2019.

Bloys acrescentou ainda que foi um "pesadelo logístico" conseguir coordenar os horários de todo o elenco, mas que acabaram por conseguir gerir tudo.

A série, várias vezes galardoada, foi criada por David Milch, conhecido pelo seu trabalho nos dramas policiais "A Balada de Nova Iorque" e "A Balada de Hill Street" e era protagonizada por Timothy Olyphant, Ian McShane e Molly Parker.

Com estreia em 2004 e exibição até ao cancelamento em 2006, a série, um 'western', teve exibição em Portugal no canal FX.

Em 2016, a revista Rolling Stone fez um 'ranking' das 100 melhores séries televisivas de sempre, no qual "Deadwood" figurava em 23.º.

Lusa