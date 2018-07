Super Bock em Stock anuncia três novos nomes do cartaz

U.S. Girls é o projeto indie-pop de Meghan Remy. A cantora, que já conta com nove discos editados, vai apresentar o novo trabalho lançado este ano, "In a poem Unlimited".

Natalie Prass é também um dos nomes confirmados deste cartaz. A cantora norte-americana traz o seu trabalho "The Future and a Past".

A estrear o álbum "Songs of the saxophones", vão estar o multi-instrumentista Alexi Erenkov e Alison Alderdice. "The Saxophones" é o projeto que junta este casal de músicos, que compuseram este disco enquanto viviam num barco.

O Super Bock em Stock realiza-se nos dias 23 e 24 de novembro em vários espaços da Avenida da Liberdade e arredoresde Lisboa.