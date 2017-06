Adeptos viajam de autocaravana para apoiar seleção portuguesa sub-21

O primeiro grupo de adeptos que vai acompanhar a equipa nacional nos próximos dias chegou hoje à cidade de Inowcrolaw, onde a comitiva lusa cumpre um estágio, numa viagem de mais de 3 mil quilómetros feita de autocaravana.

O grupo de adeptos saiu de Portugal, mais precisamente de Vila Nova de Gaia, no dia 8 maio, e após um percurso de mais de um mês pela estrada, com várias paragens, já conseguiu hoje, na Polónia, saudar os jogadores e treinadores, tirando as tradicionais fotografias para recordação.

Antonio Amelia Picao / Facebook

António Picão, que surgiu no treino da seleção, juntamente com a esposa Amélia, trajado a rigor com a camisola portuguesa e a bandeira do país, contou à Lusa que o grupo é composto por sete pessoas e quatro autocaravanas.

"Gostamos de acompanhar a seleção de sub-21, porque têm, geralmente, menos adeptos do que a equipa principal e precisam mais do nosso apoio.

Já em 2015 tivemos com eles no Euro da República Checa, mas em Portugal acompanhamos a equipa em quase todos os jogos", começou por introduzir o adepto, já reformado.

A viagem da família Picão foi planeada há mais de quatro meses, numa logística entregue a Amélia, preparando percurso, locais de paragem e a alimentação.

"O nosso peixe e bacalhau é muito difícil de encontrar nestes países. Por isso, trazemos para estes dias o congelador cheio. Há dois anos, não vínhamos preparado e sentimos muito a falta do nosso peixe. O resto vamos comprando aqui pelos supermercados", partilhou António.

Além do peixe, o que não pode faltar são as camisolas, cachecóis e bandeiras de Portugal, que não deixam dúvidas quanto à nacionalidade do grupo.

"No Euro de 2015, na República Checa, íamos para a 'fan zone' apoiar a seleção deles, e depois nos estádios, quando era Portugal a jogar, eles retribuíam e ajudavam-nos a puxar pela nossa equipa", contou Amélia.

Nesse último Campeonato da Europa, a desilusão chegou na final, frente à Suécia, na derrota pelas grandes penalidades, algo que António Picão espera que não se repita, mostrando-se confiante num desfecho positivo neste Euro.

"Esperamos que desta vez seja Portugal a levar a Taça. No outro campeonato os jogadores foram espetaculares, só foi pena não termos sorte nos penáltis. Acredito que este ano será diferente", vaticinou António.

A jornada destes adeptos no apoio às cores portugueses não vai acabar neste Campeonato da Europa, porque depois da viagem pela Polónia, o grupo parte para assistir às etapas da Volta à França em bicicleta para dar uma força aos ciclistas lusos que participaram no Tour.

O regresso a casa só está agendado para o dia 1 de agosto.

Lusa