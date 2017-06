André Silva em exames médicos numa clínica em Milão

André Silva, de 21 anos, chegou antes das 08:00 locais (07:00 em Lisboa) à clínica LA Madonnina para proceder a testes médicos, tendo sido filmado a chegar num veículo preto.

Ainda segundo a imprensa transalpina, André Silva e o seu empresário, Jorge Mendes, estiveram reunidos, no domingo, com o dirigente do AC Milan e chegaram a um acordo para a transferência do internacional luso para Itália.

André Silva, que pode tornar-se o quarto reforço do clube de Milão para 2017/18, depois de Mateo Musacchio, Franck Kessie e Ricardo Rodríguez, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas o negócio deverá ser feito por 40.

Lusa