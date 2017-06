André Silva no AC Milan por 38 milhões de euros

"O Futebol Clube do Porto vem informar o mercado que chegou a um acordo com o AC Milan para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol André Silva pelo valor de trinta e oito milhões de euros", diz o comunicado.

Ainda segundo o documento, "o acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 40 milhões de euros".

Lusa