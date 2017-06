Francisco Geraldes lesiona-se em treino presenciado por multidão

Já na parte final, aconteceu a lesão de Francisco Geraldes, que, na sequência de uma disputa de bola com um companheiro, acabou deitado no relvado, queixoso do joelho, levando a intervenção pronta do departamento médico da seleção, que ligou o joelho do atleta, colocando, de imediato, gelo na área afetada.

O jogador saiu, a coxear, diretamente para os balneários e deverá fazer exames complementares para averiguar a gravidade da mazela.

Antes do infortúnio de Geraldes, a seleção portuguesa foi recebida por um banho de multidão, sobretudo jovens das escolas da cidade de Inowroclaw e das imediações, que tiveram oportunidade de assistir ao treino ministrado pelo selecionador nacional Rui Jorge.

Renato Sanches foi o mais ovacionado pelos mais novos, que incessantemente gritaram o seu nome durante a sessão, em incentivos que o médio ia respondendo com acenos.Curiosamente, também se ouviram os nomes de Éder e de André Gomes, jogadores da seleção principal.

No final da sessão de treino, os jogadores lusos e respetiva equipa técnica agradeceram a presença do público, aplaudindo a multidão e dispondo-se, depois, a assinar vários autógrafos e tirar as fotografias da praxe.

Renato Saches foi o mais requisitado por todos e o jovem médio do Bayern Munique não se rogou a estar cerca de meia hora a responder aos anseios dos fãs, mesmo quando toda a restante equipa já tinha recolhido ao balneário.

Para retribuir o apoio e carinho do público, os jogadores ofereceram, no final, pequenos galhardetes da Federação Portuguesa de Futebol, num gesto que surpreendeu os mais jovens.A seleção portuguesa sub-21 de futebol está na Polónia a preparar sua prestação no Campeonato Europeu da categoria, que se realiza naquele país, e onde integra o Grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.

O primeiro jogo da formação orientada por Rui Jorge será contra a Sérvia, em Bydgoszcz, no sábado.

Lusa