Nadal no segundo lugar do ranking após a 10.ª vitória em Roland Garros

Nadal subiu duas posições, por troca com o sérvio Novak Djokovic, que ocupa agora a quarta - o seu pior registo em sete anos e meio, desde 2009 -, atrás do suíço Stan Wawrinka, derrotado pelo espanhol na final do torneio francês.

João Sousa, eliminado por Novak Djokovic na segunda ronda do torneio francês, continua a ser o único português entre os 100 melhores do mundo, tendo descido do 59.º para o 60.º posto.

Gastão Elias, que caiu na primeira ronda do segundo 'Grand Slam' da temporada, desceu do lugar 109 para o 111, Pedro Sousa subiu uma posição, ocupando agora o 154.º posto, e João Domingues, que na semana passada se estreou no 'top-200', é atualmente 180.º classificado.

Lusa