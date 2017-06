Brasil goleia Austrália com bis do ex-Benfica Diego Souza

O agora médio do Sport Recife, de 31 anos, inaugurou o marcador logo aos 10 segundos, depois de a bola até ter saído dos australianos, e fechou a contagem já nos descontos, aos 90+3 minutos.

Pelo meio, o central Thiago Silva, aos 62 minutos, e o avançado Taison, que começou no banco, aos 75, apontaram os tentos dos 'canarinhos', que regressaram aos triunfos, depois do desaire por 1-0 com a Argentina, também na Austrália.

Na formação brasileira, o guarda-redes Ederson, que representou o Benfica em 2016/17 e vai jogar no Manchester City em 2017/18, não saiu do banco.

Lusa