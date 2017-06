Coreia do Sul sugere Mundial de 2030 na Ásia e inclui Coreia do Norte na organização

POOL New

A proposta de Moon Jae-in aconteceu durante um encontro com o suíço Gianni Infantino, presidente da FIFA, que esteve na Coreia do Sul para assistir à final do Mundial de sub-20, conquistado pela Inglaterra.

"Penso que ajudaria a promover a paz na região se os países do nordeste asiático, incluindo Coreia do Sul e Coreia do Norte, pudessem organizar conjuntamente um Mundial de futebol", disse Moon Jae-in, citado pelo seu porta-voz, Park Soo-hyun

Segundo a agência de notícias Yonhap, Infatino respondeu dizendo que tal cenário poderia trazer algumas "dificuldades". Ainda assim o presidente da FIFA diz que a ideia "pode ser uma mesangem muito poderosa" e ofereceu-se para falar da proposta com outros líderes do nordeste asiático, começando pelo chinês.