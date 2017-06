França vence Inglaterra em jogo de homenagem às vítimas de Manchester e Londres

Os adeptos franceses e ingleses uniram-se para cantar, em uníssono, o tema dos Oasis 'Don't look back in anger', em homenagem às vítimas dos recentes atentados.

A França venceu a partida, mas a Inglaterra foi a primeira a marcar, aos nove minutos, por Harry Kane, o melhor marcador da 'Premier League' da última temporada.

A França reagiu e conseguiu a reviravolta antes do intervalo, com o central do FC Barcelona Samuel Umtiti a empatar, aos 22 minutos, e o lateral direito Djibril Sidibé a colocar os franceses na frente do marcador, aos 43.

O segundo tempo começou praticamente com o segundo golo da Inglaterra, que obrigou o árbitro a recorrer ao vídeo-árbitro para assinalar grande penalidade a favor dos ingleses e a expulsar Varane.

Harry Kane igualou o marcador, mas a França, mesmo reduzida a dez elementos, chegou ao triunfo por intermédio de Ousmane Dembelé, a dez minutos do apito final.

Noutros jogos particulares hoje realizados, a seleção dos Camarões foi goleada por 4-0 pela Colômbia, enquanto a Roménia recebeu e venceu o Chile por 3-2 e a Suécia, sem o central benfiquista Lindelof, recentemente transferido para o Manchester United, que não saiu do 'banco', empatou a um golo na Noruega.

O Brasil goleou hoje a Austrália por 4-0, a Indonésia e Porto Rico não foram além de um nulo e a África do Sul perdeu por 2-1 na receção à Zâmbia.



Lusa